Безруков о переименовании русского балета в украинский: абсурдная новость

Сергей Безруков отреагировал на афишу балета Петра Чайковского, которую за рубежом украсили украинским флагом.

На зарубежной афише красуется балерина, а надпись гласит о том, что зрителей приглашают насладиться украинским балетом.

"Когда я шутил, что такими темпами великую школу русского балета назовут украинской, был уверен, что до такого не дойдёт. Но конкурс на самую абсурдную новость продолжается", — написал народный артист России.

Ранее Сергей Безруков рассказал о сестре, работающей учителем за мизерную зарплату. После этого женщину отругал директор школы за жалобы знаменитому брату.