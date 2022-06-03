Сергей Безруков отреагировал на афишу балета Петра Чайковского, которую за рубежом украсили украинским флагом.
На зарубежной афише красуется балерина, а надпись гласит о том, что зрителей приглашают насладиться украинским балетом.
"Когда я шутил, что такими темпами великую школу русского балета назовут украинской, был уверен, что до такого не дойдёт. Но конкурс на самую абсурдную новость продолжается", — написал народный артист России.
Ранее Сергей Безруков рассказал о сестре, работающей учителем за мизерную зарплату. После этого женщину отругал директор школы за жалобы знаменитому брату.
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