ЕСПЧ помогал уходить от ответственности сторонникам ИГИЛ*

В Москве завершился суд над гражданином Республики Узбекистан Эшонкуловым. Ранее уйти от ответственности обвиняемому помогал Европейский суд по правам человека.

Эшонкулова Ж. С. признали виновным в финансировании международной террористической организации "Исламское государство"*. Его приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Россия пыталась экстрадировать гражданина Узбекистана на родину, но за него вступился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов. В 2015 году интересы Эшонкулова представляла руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии комитета "Гражданское содействие" Елена Рябинина.

"Власти продолжают репрессии против гражданского общества, представителей политической оппозиции и журналистов, а также продолжают преследовать верующих, чья религиозная практика выходит за установленные государством рамки…", "…остается обеспокоенность частым применением пыток и другого жестокого обращения для получения признаний в частности, от подозреваемых, связанных с запрещенными религиозными группами…", — цитирует слова Рябининой Общественная Служба Новостей.

Такую практику в России пресекли. Теперь судам РФ не будут чинить препятствия европейское сообщество и правозащитники.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что талибы** не стремятся к узурпации власти.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.