Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова попала в санкционные списки ЕС. В "чёрном списке" оказался её брат Николай и фигуристка Татьяна Навка.
Дмитрий Песков отметил, что подобное решение Евросоюза его не удивило. Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что о его дочери многие имеют неправильное представление.
Представитель Кремля рассказал, что Елизавету многое связывает с Францией, так как она там училась и жила длительное время.
"Но уже много лет назад она переехала к нам, она закончила здесь магистратуру МГИМО, живёт и работает здесь, в Москве. И с Францией её связывает только симпатия и тёплые чувства, больше ничего", — объяснил Песков.
24-летняя наследница Пескова работала во Франции в сфере развития русско-французских исторических инициатив. Девушка трудилась над проектом, цель которого было вернуть останки французского генерала Гюдена, который погиб в России во времена похода Наполеона.
"И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У неё на многое раскрываются глаза", — объяснил Песков.
Сама Елизавета не понимает, почему детей политиков включают в санкционные списки.
"Формулировки, утверждающие, что я веду роскошный образ жизни, с юридической точки зрения не выдерживают никакой критики", — выразила свою позицию Лиза.
Члены Евросоюза окончательно одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Как отметили западные чиновники, причиной введения ограничений послужила спецоперация на Украине.
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