Песков о санкциях Евросоюза против дочери Лизы: "У неё раскрываются глаза"

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова попала в санкционные списки ЕС. В "чёрном списке" оказался её брат Николай и фигуристка Татьяна Навка.

Дмитрий Песков отметил, что подобное решение Евросоюза его не удивило. Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что о его дочери многие имеют неправильное представление.

Представитель Кремля рассказал, что Елизавету многое связывает с Францией, так как она там училась и жила длительное время.

"Но уже много лет назад она переехала к нам, она закончила здесь магистратуру МГИМО, живёт и работает здесь, в Москве. И с Францией её связывает только симпатия и тёплые чувства, больше ничего", — объяснил Песков.

24-летняя наследница Пескова работала во Франции в сфере развития русско-французских исторических инициатив. Девушка трудилась над проектом, цель которого было вернуть останки французского генерала Гюдена, который погиб в России во времена похода Наполеона.

"И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У неё на многое раскрываются глаза", — объяснил Песков.

Сама Елизавета не понимает, почему детей политиков включают в санкционные списки.

"Формулировки, утверждающие, что я веду роскошный образ жизни, с юридической точки зрения не выдерживают никакой критики", — выразила свою позицию Лиза.

Члены Евросоюза окончательно одобрили шестой пакет санкций в отношении России. Как отметили западные чиновники, причиной введения ограничений послужила спецоперация на Украине.