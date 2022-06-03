Пользователи "ОК" увидят трансляцию выступления Долиной в Джаз-клубе Бутмана

Представители соцсети "Одноклассники" сообщили, что с 13 по 19 июня пройдёт Московский джазовый фестиваль. В официальной группе мероприятия пользователи смогут прочитать историю культуры музыкального жанра в столице.

С 8 по 10 июня в 19:00 в "ОК" состоится марафон трансляций из Джаз-клуба Игоря Бутмана. В пятницу, 10 июня, выступит популярная певица Лариса Долина и её ученики. В группе фестиваля можно будет принять участие в квизе "Что вы знаете о джазе?". Пользователи, которые пройдут тест, получат бейдж на страницу аккаунта. Также "Одноклассники" подарят лучшим игрокам промокод на покупку билетов.

Вместе с этим в "ОК" сообщили о создании специальных рамок фестиваля. Чтобы бесплатно украсить ими аккаунт, нужно открыть приложение "Волшебные рамки".

Ранее в соцсети обновили сервис "Моменты". Пользователям разрешили в профилях и сообществах отмечать любые ссылки.