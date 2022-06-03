Глава Первоуральска показал, как Куйвашев побеждает Соловьёва мечом

Спор Владимира Соловьёва с уральцами продолжается. Конфликт, который начался с фраз "мерзотная либерота" и фильтруй "хрюканину", продолжился "хрониками джедая".

Поспорить с Владимиром Соловьёвым решил глава города Первоуральск Игорь Кабец. На своей страничке в социальных сетях руководитель города разместил картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев замахивается мечом, а в сторону летит голова Соловьёва.

"Да пребудет с нами сила!” — гласит подпись главы городского округа Первоуральск в профиле ВК.

Ранее Владимир Соловьёв призвал Евгения Куйвашева выразить свою точку зрения на спецоперацию на Украине и заподозрил, что учёбу за рубежом ему оплачивал Михаил Ходорковский.