Спор Владимира Соловьёва с уральцами продолжается. Конфликт, который начался с фраз "мерзотная либерота" и фильтруй "хрюканину", продолжился "хрониками джедая".
Поспорить с Владимиром Соловьёвым решил глава города Первоуральск Игорь Кабец. На своей страничке в социальных сетях руководитель города разместил картинку, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев замахивается мечом, а в сторону летит голова Соловьёва.
"Да пребудет с нами сила!” — гласит подпись главы городского округа Первоуральск в профиле ВК.
Ранее Владимир Соловьёв призвал Евгения Куйвашева выразить свою точку зрения на спецоперацию на Украине и заподозрил, что учёбу за рубежом ему оплачивал Михаил Ходорковский.
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