Собчак о внесении Познера в список ФБК*: "Единение с государственной машиной"

Ксения Собчак прокомментировала включение в список ФБК* Владимира Познера. Журналистка раскритиковала команду Алексея Навального** за схожесть с действиями государственной машины.

Собчак, которую ранее соратники Навального внесли в "чёрный список", не прошла мимо новости о пополнении списка ФБК.

"Теперь мы наслаждаемся не только обновлениями списков иноагентов, но и обновлением санкционного списка от ФБК. В список добавили 42 фамилии, а самый известный из них — Владимир Познер, ведущий Первого канала, который хранит молчание по поводу происходящего в Украине", — написала журналистка.

Ксения привела формулировку, которую придумали для осуждения бездействия Познера.

"Человек, который активно высказывался по общественно-политическим темам всю жизнь, уже три месяца как воды в рот набрал и ни словечком не осудил войну", — гласит приговор маститому телеведущему.

Собчак укорила оппозиционеров за методы, которые, по её мнению, использует и российская власть.

"Какое единение с государственной машиной. Если молчишь и не принимаешь ничью сторону — ты враг. Это все одни и те же люди, помните об этом. Они одинаковы, просто по разную сторону баррикад", — написала Ксения Анатольевна.

Ранее Евгений Понасенков сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне. Маэстро упрекнул Познера в том, что он отмалчивается.

* - признана решением Московского городского суда от 09.06.2021 экстремистской организацией и ликвидирована

** - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ