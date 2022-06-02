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Автор Елена Былкина

В Нижнем Новгороде группу "Несчастный случай" встретили криками: "Предатели!"

Общество

В Нижнем Новгороде недружелюбно встретили лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева. Перед концертом музыканта школьники устроили акцию "За Россию”.

В Нижнем Новгороде группу "Несчастный случай" встретили криками: "Предатели!"

Полиция благосклонна взирала на собрание молодых людей с плакатами, которые скандировали патриотические лозунги и кричали: "Предатели!"

Акция продолжалась недолго. Скоро молодёжь сняла свою акцию на телефон, свернула плакаты и ретировалась.

Демонстрация была организована рядом с Домом культуры Свердлова, где выступал Алексей Кортнев со своей группой "Несчастный случай". Сам концерт прошёл не без эксцессов. Во время выступления музыкального коллектива на концертной площадке выключили электричество.

Алексей Кортнев ранее резко раскритиковал спецоперацию на Украине.

Ранее Алексей Панин, которого интернет-аудитория призвала отдать под трибунал за предательство Родины, выбрал себе подходящего сокамерника. Актёр хочет, чтобы компанию в тюрьме ему составил Алексей Кортнев.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алексей панин алексей кортнев нижний новгород
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