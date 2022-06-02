Педагог Ямбург о нападках Соловьёва на танец учеников: Извращённая возбудимость

Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург считает, что пропаганду ЛГБТ в танце учеников в Свердловской области может увидеть только человек с извращённой возбудимостью.

За руководство лицея №12 заступился губернатор Свердловского области Евгений Куйвашев. Он назвал танец, привлёкший внимание Владимира Соловьёва, неудачной шуткой.

Ямбург объяснил, что не видит поводов для скандала.

"Большего идиотизма я не знаю. Видел я этот танец, это шутливый танец, пародия на клипы. Нужно обладать какой-то извращенной сексуальной возбудимостью, чтобы увидеть в этом какую-то пропаганду", — цитирует слова Ямбурга Общественная Служба Новостей.

Владимир Соловьёв не впервые обращается в сторону Урала. Журналист считает этот регион центром "мерзотной либероты". В спорном танце школьников телеведущий увидел подтверждение своим догадкам.