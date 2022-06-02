Власти Сахалина к 2025 году намерены избавиться от выбросов углекислого газа

Сахалинская область к 2025 году намерена достичь углеродной нейтральности — сократить до нуля выбросы углекислого газа. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он объяснил, что для уменьшения углеродного следа на Сахалине проводится работа по переводу котельных и автотранспорта на газ или электричество. В совокупности все эти меры в течение двух лет должны привести к углеродной нейтральности, считает глава области.

"В этой ситуации этот баланс мы должны достигнуть к концу 2025 года", — передаёт слова Лимаренко ТАСС.

Углеродная нейтральность предполагает сокращение до нуля выбросов углекислого газа или их компенсацию за счёт углеродно-отрицательных проектов. Как правило, она достигается путём сокращения прямых выбросов и переходом на возобновляемые источники энергии. Также известны способы прямого захвата углекислого газа из воздуха и реализация инвестпроектов, направленных на сокращение выбросов.

В России закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" был принят в 2021 году. Сахалинская область стала пилотным регионом для создания системы выбросов и поглощения парниковых газов. Тогда же местные власти утвердили климатическую программу до 2026 года.