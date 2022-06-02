Патрушев указал на желание Запада обострить социальную обстановку в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о намерении Запада создать в нашей стране экономический кризис. Также, по мнению бывшего директора ФСБ РФ, Европа и США пытаются обострить социальную обстановку.

"Акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", — заявил Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

По словам секретаря Совбеза, во время борьбы с ограничительными мерами западных лидеров российские власти смогут структурно изменить экономику страны. Как подчеркнул Патрушев, СБ укрепляет экономический суверенитет РФ.

Ранее в Bloomberg заявили, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. По данным издания, политики собираются объявить частичное нефтяное эмбарго и отключить Сбербанк от SWIFT.