Вадим Горшенин: выход России из Болонской системы оказался пшиком

Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин назвал "дисквалификацией" заявление главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о сохранении бакалавриата и магистратуры.

Отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

То, что многие восприняли чуть ли не как революцию в образовательном процессе, оказалось пшиком.

Болонский процесс в образовании — это создание единого образовательного пространства, которое объединяет высшие учебные заведения разных стран, как правило, входящих в Европейский союз.

Однако, как мы помним, дипломы наших вузов не сильно-то признавались в странах, входящих в Болонскую систему и раньше. А после того, как европейские вузы начали высылать российских студентов, нас практически выкинули из этого самого Болонского процесса.

Поэтому правильней было бы Фалькову не говорить об отказе от этого образовательного процесса, это не наш отказ от него. На контакт с журналистами министру надо было выходить с хотя бы первичным представлением о том, какова должна быть система высшего образования после того, как Европа заморозила участие России в Болонской системе.

Пока из комментариев министра следует, что всё останется как всегда. Синергии того, что было построено в последние двадцать лет, и наработок советских вузовских подходов не предвидится. Нового революционного министр ничего предложить не может.

Налицо типичное чиновничье действие "переждать, а вдруг всё и так обойдется". Другое дело, что общество сегодня крайне критично смотрит на чиновников, тем более министров, которые после переустройства мирового порядка, начавшегося 24 февраля, ведут себя так, будто ничего не произошло.

Нет, Валерий, сегодня такое поведение в российском обществе рассматривается как дисквалификация.