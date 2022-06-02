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Автор Елена Былкина

Кеосаян обрушился на Галкина: "Это же нехорошо, Максимка!"

Общество

Режиссёр Тигран Кеосаян посвятил Максиму Галкину длинную обличительную речь. Он обвинил мужа Аллы Пугачёвой в том, что он лишь притворяется гетеросексуальным мужчиной.

Кеосаян обрушился на Галкина: "Это же нехорошо, Максимка!"

Кеосаян поддержал свою супругу Маргариту Симоньян, которую обвинили в том, что она копается в чужом грязном белье. Режиссёр считает, что Галкин не может претендовать на звание совести нации, так как он только создаёт иллюзию счастливой семьи.

"Это же нехорошо, Максимка! А как ты будешь ночью оправдываться, когда с подушкой наедине останешься?! Тебя бессонница не мучает?! Вот Рита с подушкой разобралась. А ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит женщину", — сказал Кеосаян в беседе с Вячеславом Манучаровым.

Ранее за Максима Галкина, который активно критикует спецоперацию на Украине, заступился Филипп Киркоров. Он объяснил журналистке, что она "не пахабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин тигран кеосаян филипп киркоров маргарита симоньян
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