Сестру Безрукова вызвали "на ковёр" из-за жалоб брату на зарплату

Сергей Безруков рассказал о сестре, работающей учителем за мизерную зарплату. После этого женщину отругал директор школы за жалобы знаменитому брату.

Сергей Безруков высказал своё мнение об отказе от "болонской системы" образования. Он рассказал о сестре, которая получает маленькую зарплату за работу педагогом в школе.

"Сестра работает учителем младших классов в Лысково Нижегородской области, стаж — 25 лет, оклад — 14.633 рубля. Со всеми надбавками, проверками тетрадей и так далее выходит 21 тысяча", — рассказал народный артист России.

Ситуацию прокомментировала блогер Кристина Попутчик.

"Реакция на это общественности? Правильно, сестру вызвали к директору и отругали. Дескать, что это она жалуется известному брату на свои проблемы, что он потом об этом пишет?" — написала блогер.

Попутчик возмутили такие меры воздействия на педагога.

"Ну, правильно. Зарплата школьного учителя — это же гостайна, нельзя же это обсуждать с родственниками. А чтобы решить проблему, надо просто перестать о ней говорить. Очень изящное решение, часто используется, никогда не работает как надо. Вот, например, сейчас тоже должны были бы решать проблемы зарплаты учителей, а будем решать проблему адекватности директора", — высказалась блогер.

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