Вспышки оспы обезьян и других редких заболеваний вызваны глобальным изменением климата. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Reuters.
По его словам, климатические изменения ведут к резким температурным перепадам, что вызывает, например, засуху. В меняющихся условиях окружающей среды животные, являющиеся носителями инфекций, начинают осваивать новые территории и в целом меняют поведение, пояснил Райан.
"В результате характерные для животных болезни передаются людям. Вероятность возникновения инфекций и риски их распространения возрастают", — сказал представитель ВОЗ.
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