ВОЗ объяснила вспышки редких инфекций изменением климата

Вспышки оспы обезьян и других редких заболеваний вызваны глобальным изменением климата. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Reuters.

По его словам, климатические изменения ведут к резким температурным перепадам, что вызывает, например, засуху. В меняющихся условиях окружающей среды животные, являющиеся носителями инфекций, начинают осваивать новые территории и в целом меняют поведение, пояснил Райан.

"В результате характерные для животных болезни передаются людям. Вероятность возникновения инфекций и риски их распространения возрастают", — сказал представитель ВОЗ.