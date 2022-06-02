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Автор Юлия Миленина

Российские адвокаты: расширение пределов самообороны снизит уровень преступности

Общество

Адвокаты Дмитрий Аграновский и Андрей Мишонов прокомментировали постановление Верховного суда РФ о расширении пределов необходимой самообороны.

Российские адвокаты: расширение пределов самообороны снизит уровень преступности

По мнению Аграновского, нововведение повлечёт за собой большую защиту россиян и снижение уровня преступности в стране.

"Граждане должны иметь право себя защищать. Надеюсь, Верховный суд и дальше будет идти по этому пути", — сказал эксперт в интервью Радио 1.

Специалист подчеркнул: если в дом проник посторонний человек, то, скорее всего, он пришёл не с добрыми намерениями, поэтому не стоит ждать, когда злоумышленник начнёт "лишать жизни и здоровья".

Адвокат Мишонов добавил, что Верховный суд не открыл ничего нового для правоприменителей, ведь норма о самообороне уже есть в уголовном праве. Как пояснил эксперт, суд лишь разъяснил, как следует её толковать.

"Он разъяснил, что к посягательству можно отнести и проникновение в жилище без разрешения проживающего там лица", — уточнил Мишонов.

Ранее в России вступило в силу новое постановление Верховного суда, согласно которому гражданин может применить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище постороннего.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы самооборона андрей мишонов дмитрий аграновский
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