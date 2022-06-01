В программе Владимира Соловьёва затронули тему сменяемости власти. Выяснилось, что в такой модели есть и положительные стороны.
Профессор Виталий Третьяков объяснил, почему на Западе любят проводить выборы и приводить к власти новых людей. Для самих избранных, по словам политолога, такая ротация кадров очень выгодна.
"В сменяемости власти есть позитивная вещь — все неудачи можно валить на предыдущее руководство…Ты выходишь в чистом виде, во всё виноват он", — сказал Третьяков.
В России, по мнению эксперта, такой номер не проходит.
"В нашем случае валить все грехи не на кого", — отметил политолог.
Рассуждения профессора прокомментировала Ксения Собчак.
"Ох уж эти американцы, чего только не придумают, выборы какие-то вечно проводят, лишь бы ответственность не нести!" — написала журналистка.
Ранее Виталий Третьяков рассказал, что в Херсонской области события могут развиваться по двум сценариям.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.