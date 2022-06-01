Третьяков о пользе сменяемости власти: "Во всём виноват он"

В программе Владимира Соловьёва затронули тему сменяемости власти. Выяснилось, что в такой модели есть и положительные стороны.

Профессор Виталий Третьяков объяснил, почему на Западе любят проводить выборы и приводить к власти новых людей. Для самих избранных, по словам политолога, такая ротация кадров очень выгодна.

"В сменяемости власти есть позитивная вещь — все неудачи можно валить на предыдущее руководство…Ты выходишь в чистом виде, во всё виноват он", — сказал Третьяков.

В России, по мнению эксперта, такой номер не проходит.

"В нашем случае валить все грехи не на кого", — отметил политолог.

Рассуждения профессора прокомментировала Ксения Собчак.

"Ох уж эти американцы, чего только не придумают, выборы какие-то вечно проводят, лишь бы ответственность не нести!" — написала журналистка.

Ранее Виталий Третьяков рассказал, что в Херсонской области события могут развиваться по двум сценариям.