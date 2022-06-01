Сибирская прокуратура провела детский конкурс рисунков на антивоенную тематику. В конкурсе "Нет войне" в итоге никто не победил.
В День защиты детей в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу подвели итоги детского конкурса. Юные конкурсанты должны были прислать рисунки на тему "Нет войне" и мини-сочинения на тему "Никто не забыт, ничто не забыто".
1 июня представители прокуратуры решили не выделять кого-то конкретного из участников, так как сотрудники ведомства признались, что были "очарованы многими работами". Работники прокуратуры отметили, что "каждый ребёнок вложил душу в своё произведение, своё видение и понимание происходящего".
"Они все хотят мира на большой планете Земля", — сказали в прокуратуре.
Все участники конкурса получили подарки подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры.
Ранее стало известно, что заменявшей в магазине ценники на информацию о спецоперации на Украине художнице Саше Сколиченко продлили арест по статье о фейках.
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