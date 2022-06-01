В детском конкурсе "Нет войне" в прокуратуре отказались выбрать победителя

Сибирская прокуратура провела детский конкурс рисунков на антивоенную тематику. В конкурсе "Нет войне" в итоге никто не победил.

В День защиты детей в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу подвели итоги детского конкурса. Юные конкурсанты должны были прислать рисунки на тему "Нет войне" и мини-сочинения на тему "Никто не забыт, ничто не забыто".

1 июня представители прокуратуры решили не выделять кого-то конкретного из участников, так как сотрудники ведомства признались, что были "очарованы многими работами". Работники прокуратуры отметили, что "каждый ребёнок вложил душу в своё произведение, своё видение и понимание происходящего".

"Они все хотят мира на большой планете Земля", — сказали в прокуратуре.

Все участники конкурса получили подарки подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры.

Ранее стало известно, что заменявшей в магазине ценники на информацию о спецоперации на Украине художнице Саше Сколиченко продлили арест по статье о фейках.