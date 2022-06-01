Семьям погибших участников спецоперации помогут "Женщины России"

Семьям погибших участников российской спецоперации на Украине поможет фонд "Женщины России". Президент благотворительной организации Юлия Школенко объявила о сборе средств, которые будут направлены в качестве поддержки жёнам, матерям и детям павших военнослужащих.

Она рассказала об этом в беседе с "Вести Подмосковья", заметив, что помощь семьям будет продолжением гуманитарной миссии фонда на Донбассе, которая успешно реализуется уже 8 лет.

Полковник воздушно-десантных войск Рафик Осипян позитивно отреагировал на данную инициативу. Он также обратил внимание на то, что фонд "Женщины России" уже не раз направлял гуманитарные грузы на освобождённые территории.

"Армия не может быть отделена от общества, и сейчас наступил момент консолидации народа России в поддержку проводимой спецоперации", — высказался он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал, какие льготы и выплаты получат участники спецоперации. По его словам, очень важно обеспечить им поддержку и проявить должную заботу.

"Будут предоставлены льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг, будет курортно-санаторная поддержка военнослужащих, льготы на лечение", — отметил политик.