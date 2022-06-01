EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экипаж российского Т-72 не пострадал после наезда на две мины
Перенджиев: РФ может ударить по США при поставках дальнобойного оружия Украине
Рекорд в беге установил 95-летний красноярец
Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику
Сенатор Цеков: Херсон и Запорожье — изначально русские территории
Северодонецк почтии взят: боевики бежали в промзону и планируют теракт
"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов
Автор Камиль Джабраилов

В Генпрокуратуре сообщили о планах захвата Крыма батальоном Челебиджихана*

Общество

Верховный суд России признал "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* террористической организацией и запретил его деятельность. Объединение создавалось с целью вооруженного захвата Крыма, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Целями создания батальона являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, одной из основных задач — вооруженный захват Республики Крым", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что батальон Челебиджихана был основан в 2015 году. Он имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники и другую технику. Деятельность объединения представляет угрозу безопасности общества и государства, предупредили в Генпрокуратуре.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
крым
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Последние материалы
Советы новичкам по заправке автомобиля
Перенджиев: РФ может ударить по США при поставках дальнобойного оружия Украине
Владимир Васильев: "План борьбы с инфляцией в США включает игру в Третью мировую"
Рекорд в беге установил 95-летний красноярец
На чём ездят звёзды Голливуда: автопарк Дженнифер Энистон
Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику
Сенатор Цеков: Херсон и Запорожье — изначально русские территории
Северодонецк почтии взят: боевики бежали в промзону и планируют теракт
"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов
Лидер ЛДПР Слуцкий: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав РФ уже в июле
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников