Верховный суд России признал "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* террористической организацией и запретил его деятельность. Объединение создавалось с целью вооруженного захвата Крыма, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
"Целями создания батальона являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, одной из основных задач — вооруженный захват Республики Крым", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что батальон Челебиджихана был основан в 2015 году. Он имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники и другую технику. Деятельность объединения представляет угрозу безопасности общества и государства, предупредили в Генпрокуратуре.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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