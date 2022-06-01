В Генпрокуратуре сообщили о планах захвата Крыма батальоном Челебиджихана*

Верховный суд России признал "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* террористической организацией и запретил его деятельность. Объединение создавалось с целью вооруженного захвата Крыма, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Целями создания батальона являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, одной из основных задач — вооруженный захват Республики Крым", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что батальон Челебиджихана был основан в 2015 году. Он имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники и другую технику. Деятельность объединения представляет угрозу безопасности общества и государства, предупредили в Генпрокуратуре.

*Запрещенная в России террористическая организация.