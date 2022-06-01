В РФ допустили смягчение старых приговоров после расширения пределов самообороны

Новое постановление Верховного суда России о расширении пределов допустимой самообороны позволит уже осуждённым гражданам рассчитывать на смягчение приговора. Об этом заявил бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Появления этого постановления позволит адвокатам и осуждённым, которые посчитают, что наказаны сурово и без учёта изменений в законе, обратиться с обжалованием приговора. Он может быть пересмотрен в сторону смягчения", — сказал он.

Ранее в России вступило в силу новое постановление Пленума Верховного Суда, согласно которому гражданин вправе применить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище постороннего.