Депутат Госдумы призвал Киркорова не уподобляться боевикам "Азова"*

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев призвал популярного певца Филиппа Киркорова не уподобляться боевикам нацбата "Азов"*. Об этом он заявил Pravda. Ru, комментируя номер исполнителя с танцем на кресте.

"Посмотрите на символику националистов "Азова", в ней тоже много, мягко говоря, неоднозначных символов, связанных с сатанизмом и подобными деструктивными течениями. Танцы на кресте и подобные выходки невольно наталкивают на аналогии с теми, против кого сегодня борется наша страна", — сказал Гаджиев.

Политик подчеркнул, что публичным личностям стоит особенно внимательно относиться к вопросам, связанным с религией. Он призвал звёзд шоу-бизнеса "не забывать о совести".

"Любой религиозный вопрос — очень щепетильный, поэтому каждый взрослый человек должен подходить к нему с осторожностью. Тем более, если это касается публичных личностей. В погоне за славой они не должны забывать о совести и уважении к людям", — добавил парламентарий.

Ранее на концерте в Кремлёвском дворце Киркоров начал ходить по большому светящемся кресту на сцене, исполняя песню "Мария Магдалена". После этого в Московском патриархате заявили, что певцу стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Сам Киркоров заверил, что не хотел никого оскорбить.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.