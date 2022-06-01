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Автор Елена Былкина

Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"

Общество

Дима Билан впервые высказал свою позицию по поводу происходящего на Украине.

Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"

После начала спецоперации на Украине Дима Билан отправился за рубеж. Певец объяснял, что за границу ему пришлось уехать для лечения. Артист публиковал кадры, на которых он лежит под капельницей.

Сейчас Билан осознал, что был не прав, так как не обращал раньше внимая на проблемы жителей Донбасса. Певец заявил, что готов помогать гражданам ЛДНР.

"Задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но, если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, вы только скажите", — цитирует слова Билана "Комсомольская правда".

Ранее Билан в интервью Ксении Собчак похвалил Маргариту Симоньян. Он назвал её грамотной и классной.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы донбасс дима билан ксения собчак маргарита симоньян
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