Аниматоры в костюмах рубля и доллара подрались в Красноярске

Необычное зрелище могли наблюдать жители Красноярска. Аниматоры в костюмах российских и иностранной денежных знаков устроили потасовку на улице города.

Красноярцы с удивлением следили сначала за погоней, а потом за дракой. Люди в костюмах бумажных денег походили на бегающие матрасы. Агрессивно вёл себя рубль, он бежал за испуганным долларом, а когда настиг его, то побил неким предметом, похожим на молоток. Доллар не мог дать отпор и только безропотно терпел побои.

От соблазна поддать иностранной валюте не удержались и прохожие. Какой-то парень вступил в драку на стороне десятирублёвой купюры. Доллару досталось с двух сторон.

Как выяснилось, такую необычную акцию организовали местные жители. Идея пришла в голову красноярцам из-за падения доллара и укрепления рубля.

Ранее Станислав Садальский выразил свою точку зрения на то, что происходит в России с курсом рубля. Актёр уверен, что, когда ограничения исчезнут, рынок задаст "правильный курс".