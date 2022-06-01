Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот

Отец знаменитого бойца смешанного стиля Коннора Макгрегора резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

А ответил отец бойца за слова о своём сыне и президенте России Владимире Путине.

"Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта", — пишет Макгрегор-старший в социальной сети.

Резкое высказывание отца известного спортсмена стало ответом на заявление президента Зеленского, сообщившего о своем разочаровании в бойце.

Экс-чемпион ранее опубликовал снимок с Владимиром Путиным, сделанный во время ЧМ-2018, который проходил в РФ. Помимо этого, ирландец заявил, что считает российского президента "одним из величайших лидеров нашего времени".