Кузнецова предложила метить педофилов штампами в паспортах

Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Анной Кузнецовой. Омбудсмен призвала ввести административный надзор за педофилами

В преддверии Дня защиты детей Анна Кузнецова представила президенту РФ ежегодный доклад.

В нём отмечалось, что в стране впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения.

"На 36% выросло число обращений от несовершеннолетних. По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах, — цитируют слова омбудсмена "Известия".

Кузнецова ратует за создание "реестра педофилов". Он предполагает простановку штампа лицам, находящимся под административным надзором, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних.

В начале февраля в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов.