Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Анной Кузнецовой. Омбудсмен призвала ввести административный надзор за педофилами
В преддверии Дня защиты детей Анна Кузнецова представила президенту РФ ежегодный доклад.
В нём отмечалось, что в стране впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения.
"На 36% выросло число обращений от несовершеннолетних. По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах, — цитируют слова омбудсмена "Известия".
Кузнецова ратует за создание "реестра педофилов". Он предполагает простановку штампа лицам, находящимся под административным надзором, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних.
В начале февраля в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов.
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