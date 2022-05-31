Куйвашев о скандальном танце в Екатеринбурге: Толпа всегда будет требовать крови

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора лицея, которую хотели уволить после нападок Владимира Соловьёва из-за танца школьников с намёком на гей-кульуру.

Танец-пародию, который исполнили учащиеся лицея, раскритиковал Владимир Соловьёв. Он увидел в творчестве молодёжи "пропаганду гомосексуализма". Журналист считает, что на молодых людей пагубно действует Ельцин-центр.

Министр образования Свердловской области дал разнарядку уволить руководителя лицея. За директора образовательного учреждения заступились сначала родители учащихся, а затем и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В комментах ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург", — высказался Куйвашев.

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию.

"Только вот подобные танцы не новость, и геем из-за них никто не стал", — написала журналистка.

Ранее Куйвашев ответил Соловьёву, который назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты".