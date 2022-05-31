Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора лицея, которую хотели уволить после нападок Владимира Соловьёва из-за танца школьников с намёком на гей-кульуру.
Танец-пародию, который исполнили учащиеся лицея, раскритиковал Владимир Соловьёв. Он увидел в творчестве молодёжи "пропаганду гомосексуализма". Журналист считает, что на молодых людей пагубно действует Ельцин-центр.
Министр образования Свердловской области дал разнарядку уволить руководителя лицея. За директора образовательного учреждения заступились сначала родители учащихся, а затем и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"В комментах ужас и мрак. Но адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона — вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец. Но толпа всегда будет требовать чужой крови. Держись, Екатеринбург", — высказался Куйвашев.
Ксения Собчак прокомментировала ситуацию.
"Только вот подобные танцы не новость, и геем из-за них никто не стал", — написала журналистка.
Ранее Куйвашев ответил Соловьёву, который назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты".
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