Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский объяснил, как происходит повышение пенсий у работающих граждан преклонного возраста.

Эксперт напомнил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что повышение пенсий происходит на основании взносов в пенсионную систему, которые перечисляются за гражданина работодателем. Перерасчёт пенсии для этой категории граждан делается ежегодно, 1 августа, и добавка составляет приблизительно 300-350 рублей.

Рязанский подчеркнул, что в повышении пенсии главную роль играют дополнительные взносы, отчисляемые работающим гражданином в пенсионную систему.

"Поэтому человеку и пересчитывается пенсия. Хотя более справедливо было бы, конечно, и индексировать пенсию. Но для индексации у государства просто не хватает денег на индексацию всем категориям. Поэтому выбираются самые нуждающиеся: неработающие", — отметил Валерий Рязанский.

Эксперт добавил, что перерасчёт страховой пенсии происходит спустя 2-3 месяца после увольнения — в этом случае выполняется полный перерасчёт и индексация за все прошедшие годы.