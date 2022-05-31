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Автор Светлана Нерадовская

Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий

Общество

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский объяснил, как происходит повышение пенсий у работающих граждан преклонного возраста.

Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий

Эксперт напомнил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что повышение пенсий происходит на основании взносов в пенсионную систему, которые перечисляются за гражданина работодателем. Перерасчёт пенсии для этой категории граждан делается ежегодно, 1 августа, и добавка составляет приблизительно 300-350 рублей.

Рязанский подчеркнул, что в повышении пенсии главную роль играют дополнительные взносы, отчисляемые работающим гражданином в пенсионную систему.

"Поэтому человеку и пересчитывается пенсия. Хотя более справедливо было бы, конечно, и индексировать пенсию. Но для индексации у государства просто не хватает денег на индексацию всем категориям. Поэтому выбираются самые нуждающиеся: неработающие", — отметил Валерий Рязанский.

Эксперт добавил, что перерасчёт страховой пенсии происходит спустя 2-3 месяца после увольнения — в этом случае выполняется полный перерасчёт и индексация за все прошедшие годы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы пенсия
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