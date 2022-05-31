Панин заявил, что Газманов, Дюжев и Пригожин оказались в "сточной канаве"

Алексею Панину польстило то, что Владимир Соловьёв и Ольга Скабьеева назвали его "предателем родины". Актёр увидел в этом повод для гордости.

Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что у него с этими "персонажами" разное представление о родине.

"Я радуюсь, что нахожусь в одном ряду с такими прекрасными "предателями родины", как Ахеджакова, Гребенщиков, Макаревич, Акунин, Бродский, Солженицын, Шаляпин, Бунин, Нуриев и многими другими", — сказал артист.

Панин признался, что радуется, что не разделяет точку зрения некоторых известных личностей.

"Я каждый день благодарю бога, что не оказался в одной "сточной канаве" с отребьем типа Запашного, Кеосаяна, Пригожина, Симонян, Шахназарова, Дюжева, Газманова", — заявил актёр.

Ранее Панин отреагировал на нападки журналистов, которые написали, что он плюёт в русский народ. Актёр рассказал историю из жизни и признался, что был горд назвать себя русским.