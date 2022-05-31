Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников

С целью защиты россиян от финансовых мошенников Банком России и социальной сетью "Одноклассники" был запущен проект "Финансовая культура".

В рамках проекта пользователи сети смогут посмотреть прямые эфиры, проведённые экспертами Банка России, ознакомиться с образовательными материалами и принять участие в интерактивном квизе. Эти материалы позволят участникам распознавать самые распространённые мошеннические схемы и научат правильно себя вести в той или иной ситуации.

Проект "Финансовая культура" приглашает всех желающих 2 июня в 14:00 по мск на прямой эфир по теме "Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?", ведущим которого станет директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, который развеет некоторые мифы относительно лёгких денег на рынке Форекс, расскажет об опасностях кредитов в сомнительных организациях и откроет ряд профессиональных секретов по теме эфира.

Новые образовательные публикации будут появляться в официальной группе проекта каждый день недели, начиная с 31 мая. Также желающие смогут пройти интерактивный квиз по противодействию финансовым мошенникам.