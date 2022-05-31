EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников

Общество

С целью защиты россиян от финансовых мошенников Банком России и социальной сетью "Одноклассники" был запущен проект "Финансовая культура".

Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников

В рамках проекта пользователи сети смогут посмотреть прямые эфиры, проведённые экспертами Банка России, ознакомиться с образовательными материалами и принять участие в интерактивном квизе. Эти материалы позволят участникам распознавать самые распространённые мошеннические схемы и научат правильно себя вести в той или иной ситуации.

Проект "Финансовая культура" приглашает всех желающих 2 июня в 14:00 по мск на прямой эфир по теме "Осторожно: пирамида. Стоит ли доверять обещаниям большого заработка в Сети?", ведущим которого станет директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, который развеет некоторые мифы относительно лёгких денег на рынке Форекс, расскажет об опасностях кредитов в сомнительных организациях и откроет ряд профессиональных секретов по теме эфира.

Новые образовательные публикации будут появляться в официальной группе проекта каждый день недели, начиная с 31 мая. Также желающие смогут пройти интерактивный квиз по противодействию финансовым мошенникам.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы мошенники банк россии одноклассники
Новости
Китай договаривается с Волгоградской областью о торговле
Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников
Верховная Рада Украины сняла омбудсмена русофобку Денисову с поста за фейки
Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине
У гаубиц Krab, переданных Польшей Киеву, обнаружилось много технических проблем
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Генерал Бундесвера признал превосходство русских над украинцами
Немецкий генерал Катер: Донбасс будет взят за несколько дней или недель
Сладков: "Боевики "Азова"* выйдут из плена и станут прежними неонацистами"
На Украине российских солдат приговорили к 11,5 годам колонии
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Скабеева: "Спецоперация РФ на Украине закончилась, началась настоящая война"
Общество
Скабеева: "Спецоперация РФ на Украине закончилась, началась настоящая война"
Последние материалы
Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине
Манекены Hybrid III для краш-теста: виды, как они работают, что измеряют
У гаубиц Krab, переданных Польшей Киеву, обнаружилось много технических проблем
Шольц заявил, что немецкая армия станет самой большой в Европе
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Генерал Бундесвера признал превосходство русских над украинцами
Факты о мотоциклах: история появления, виды, изобретения шин и шлема
Немецкий генерал Катер: Донбасс будет взят за несколько дней или недель
Сладков: "Боевики "Азова"* выйдут из плена и станут прежними неонацистами"
На Украине российских солдат приговорили к 11,5 годам колонии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников