Застройщик "А101" изменяет Гражданский кодекс России

Девелопер ГК "А101" требует нотариальную доверенность у членов семьи и представителей собственников, которые хотят привести их вместе с собой на осмотр квартиры, сообщил Pravda.Ru один из читателей. В пресс-службе группы компаний объяснили, что "до момента передачи собственникам квартиры находятся в собственности застройщика". Pravda.Ru разобралась в ситуации.

Читателю Pravda.Ru Андрею Г. (имя изменено) позвонил представитель компании Дмитрий и сказал, что для осмотра квартиры и подписания соответствующего акта он должен оформить нотариальную доверенность на свою жену, которая хотела бы посмотреть квартиру вместе с ним.

Мужчина был недоволен требованиями компании. По его мнению, подобные требования противоречат законодательству РФ.

Pravda.Ru обратилась за комментарием в пресс-службу "А101". В компании заверили, что подобные требования отвечают нормам закона и соответствуют внутреннему регламенту.

"До момента передачи собственникам квартиры находятся на балансе, то есть в собственности застройщика. Поэтому по действующему законодательству и внутреннему регламенту ГК «А101» в квартиру допускаются только лица, которые указаны ДДУ или в соглашении об уступке права требования по ДДУ, а также лица, на которых оформлена нотариально заверенная доверенность на представление интересов дольщика.

Также необходимо отметить, что передача квартиры собственнику не считается сделкой – таковая имела место при заключении договора долевого участия", — говорится в ответе.

Комментируя данную ситуацию, юрист, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что "в ситуации, когда присутствует представитель и одновременно присутствует заказчик или доверитель, о доверенности речи идти не должно, потому что она, по сути, не нужна".

"Если речь идет об акте приемки квартиры, то, соответственно, этот акт подписывает покупатель и никаких доверенности на людей, которые его сопровождают, будь то супруга, помощник, не знаю, кто угодно, водитель, охранник, для них никаких доверенностей, конечно, не нужно. Это вообще непонятная история. И в этом плане вообще непонятно, о чем идет речь. Это какие-то такие изобретения отдельных компаний, которые непонятно для чего существуют. Они что пытаются сказать? Что не пустят никого без нотариальной доверенности в помещение или не разрешат проводить какие-то действия? О чем идет речь, совершенно непонятно", — заявил он.

При этом он отметил, что приведённое застройщиком объяснение неактуально в данном конкретном случае. Кирьянов подчеркнул, что доверенности необходимы только в тех случаях, когда на просмотр квартиры приходит представитель покупателя без самого покупателя.

"Если речь идет о том, что приходит человек, который говорит, что он представляет покупателя, но без покупателя. Вот тогда, конечно, нужна доверенность. И, соответственно, здесь они правы, чтобы никакие чужие люди, самозванцы, мошенники не могли каким-то образом там присутствовать. Но если речь идет о том, что приходит покупатель, то есть вторая сторона договора, то, на мой взгляд, он может приходить с любым количеством людей без пояснений и без дополнительных документов", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Таким образом, застройщик "А101" переписывает нормы Гражданского кодекса России так, как будто является государством в государстве. Другие собеседники, к которым обратилась Pravda.Ru, посоветовали собственнику обратиться в прокуратуру Москвы с соответствующим заявлением, а один из адвокатов предложил бесплатно представлять нашего читателя в судах по этому вопросу.