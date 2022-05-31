Ветошкина: россияне готовы к выходу РФ из Болонский системы

Недавно министр образования и науки Валерий Фальков заявил о намерении России выйти из Болонской системы образования, что предполагает отказ от разделения процесса обучения на две части: бакалавриат и магистратура. Проректор по учебно-методической работе Государственного социально-гуманитарного университета Елена Ветошкина пояснила, почему это будет правильным решением.

Эксперт рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что возвращение к специалитету начали обсуждать ещё в 2021 году, и, по её мнению, население готово к этому.

"Дело в том, что наше общество до сих пор не привыкло к тому, что бакалавр — это человек с высшим образованием. Очень часто и обыватели, и работодатели считают эту степень неоконченным высшим образованием", — объяснила она.

Ветошкина сделала акцент на том, что возвращение специалитета упростит жизнь работодателям, которые смогут без труда определить квалификацию потенциального работника.

Однако трудности при переходе неизбежны, заметила она. Потребуются ресурсы, время и изменения в нормативах на федеральном и региональном уровнях.

"Надо взять лучшее из того, что было у нас раньше, и совместить с плюсами Болонской системы", — сказала Ветошкина.

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