Соловьёв о том, почему либералов не лишают гражданства РФ: Не сможем их посадить

Владимир Соловьёв объяснил, почему России не выгодно лишать гражданства РФ тех, кто выступает против спецоперации на Украине и призывают к ужесточению санкций против РФ.

Адвокат Шота Горгадзе выступил в передаче Владимира Соловьёва. Юриста возмутило то, что люди с российским гражданством подсказывают враждебному западу, как надо действовать, чтобы россияне обнищали.

"Речь идёт о пятой колонне, о тех, кто будучи гражданином России, призывают запад к ужесточению санкций против нашей страны, ратуют за провал спецоперации и распространяют фейки в интересах третьих враждебно настроенных к нам стран. При этом они продолжают оставаться гражданами России", — выразил своё негодование юрист.

Владимир Соловьёв объяснил логику такой тактики властей РФ.

"А как мы их иначе судить будем, если они не граждане России. Они не смогут вернуться, и мы не сможем их здесь посадить", — сказал журналист.

Ранее Соловьёв нашёл компромат на главу Свердловской области.