Кеосаян о возвращении Урганта на ТВ: "Плевок в лицо всем, кто в окопах"

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян считает, что возвращение Ивана Урганта на российское телевидение оскорбит тех, кто участвует в спецоперации на Украине.

Супруг Маргариты Симоньян не считает, что Ургант предал Россию. Режиссёр уверен, что поступки телеведущего продиктованы простой глупостью.

"Ваня просто дурачок, хайпожор. Больше ничего. Не надо путать с предателями Родины. Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах", — выразил своё мнение Кеосаян.

Ранее соведущих "Вечернего Урганта" Аллу Михееву и Александра Гудкова заметили в коридорах "Останкино".