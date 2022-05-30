Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян считает, что возвращение Ивана Урганта на российское телевидение оскорбит тех, кто участвует в спецоперации на Украине.
Супруг Маргариты Симоньян не считает, что Ургант предал Россию. Режиссёр уверен, что поступки телеведущего продиктованы простой глупостью.
"Ваня просто дурачок, хайпожор. Больше ничего. Не надо путать с предателями Родины. Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет "Вечерний Ургант" снова. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах", — выразил своё мнение Кеосаян.
Ранее соведущих "Вечернего Урганта" Аллу Михееву и Александра Гудкова заметили в коридорах "Останкино".
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.