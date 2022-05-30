Станилав Садальский оценил идею зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева упростить въезд в Россию недовольным немцам.

Дмитрий Медведев в ответ на желание Германии приютить у себя граждан РФ, недовольных политикой Кремля, призвал создать условия, чтобы в Россию приезжали граждане ФРГ.

По поводу инициативы высказался звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский.

"Осмелюсь предположить, что недовольные немцы из Баден Бадена с челночными клетчатыми сумками к нам за газом подвалят, а Димону в Совбезе настолько поговорить не с кем, что он с Telegram разговаривает. АУ! Из серии: лучше бы молчал", — написал заслуженный артист РСФСР.