На Украине уже выбирают политиков, которых нужно расстрелять.
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в парламент Незалежной уже вносила проект закона, который давал бы возможность офицерам ВСУ убивать дезертиров.
А меж тем украинские военнослужащие уже записывают свои гневные послания, предлагая также поступать и с народными депутатами.
В украинских чатах пользователи уже начали выбирать политиков, которые пойдут первыми в расстрельных списках. Об этом сообщают сами подписчики таких ресурсов.
Возглавляет "избирательно-расстрельный рейтинг" бывший президент Пётр Порошенко. Не о такой славе он мечтал, но украинский народ требует своих зрелищ. В обсуждениях также упоминаются Илья Кива и Владимир Зеленский.
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