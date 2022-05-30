На Украине начали выбирать политиков, которых нужно расстрелять

На Украине уже выбирают политиков, которых нужно расстрелять.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в парламент Незалежной уже вносила проект закона, который давал бы возможность офицерам ВСУ убивать дезертиров.

А меж тем украинские военнослужащие уже записывают свои гневные послания, предлагая также поступать и с народными депутатами.

В украинских чатах пользователи уже начали выбирать политиков, которые пойдут первыми в расстрельных списках. Об этом сообщают сами подписчики таких ресурсов.

Возглавляет "избирательно-расстрельный рейтинг" бывший президент Пётр Порошенко. Не о такой славе он мечтал, но украинский народ требует своих зрелищ. В обсуждениях также упоминаются Илья Кива и Владимир Зеленский.