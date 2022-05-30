EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СМИ: Первый канал может перезапустить шоу "Лучше всех" без Максима Галкина
Польше пришлось ограничить продажу угля внутри страны
Кадыров показал видео с допросом пленных украинских солдат
На Украине начали выбирать политиков, которых нужно расстрелять
Подопригора: ВСУ пытаются контролировать ситуацию в Донбассе одной ракетой
Соведущие "Вечернего Урганта" Михеева и Гудков встретились в "Останкино"
Скабеева заявила, что спецоперация России на Украине закончилась
Автор Дмитрий Плотников

На Украине начали выбирать политиков, которых нужно расстрелять

Общество

На Украине уже выбирают политиков, которых нужно расстрелять.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в парламент Незалежной уже вносила проект закона, который давал бы возможность офицерам ВСУ убивать дезертиров.

А меж тем украинские военнослужащие уже записывают свои гневные послания, предлагая также поступать и с народными депутатами.

В украинских чатах пользователи уже начали выбирать политиков, которые пойдут первыми в расстрельных списках. Об этом сообщают сами подписчики таких ресурсов.

Возглавляет "избирательно-расстрельный рейтинг" бывший президент Пётр Порошенко. Не о такой славе он мечтал, но украинский народ требует своих зрелищ. В обсуждениях также упоминаются Илья Кива и Владимир Зеленский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
верховная рада владимир зеленский
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
Сладков: перелом на Украине произойдёт после психологической победы ВС РФ
Мир. Новости мира
Дакота о СВО: "Приезжаешь на сафари, а оказывается, что добыча здесь ты"
Сивков: разгром ВСУ в Северодонецке стал началом конца Украины
Силовые структуры
Сивков: разгром ВСУ в Северодонецке стал началом конца Украины
Последние материалы
СМИ: Первый канал может перезапустить шоу "Лучше всех" без Максима Галкина
Польше пришлось ограничить продажу угля внутри страны
Кадыров показал видео с допросом пленных украинских солдат
На Украине начали выбирать политиков, которых нужно расстрелять
Подопригора: ВСУ пытаются контролировать ситуацию в Донбассе одной ракетой
Соведущие "Вечернего Урганта" Михеева и Гудков встретились в "Останкино"
Скабеева заявила, что спецоперация России на Украине закончилась
В Южной Осетии передумали проводить референдум о присоединении к России
WP: США рассматривают возможность поставок Киеву РСЗО
Инженер оборонного предприятия под угрозой ареста за "госизмену" бежал из РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников