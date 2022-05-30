Скабеева заявила, что спецоперация России на Украине закончилась

Телеведущая Ольга Скабеева заявила о завершении спецоперации России на Украине.

В программе "60 минут" звезда ТВ озвучила тревожную новость.

"Пожалуй, пришло время признать, возможно, что спецоперация России на Украине закончилась, в том смысле, что началась самая настоящая война, причём война Третья мировая. Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса", — сказала Скабеева.

Ранее бывшая коллега Ольги Скабеевой и экс-ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева рассказала, что Скабеева с первых шагов на канале "Россия-1" производила впечатление, что может всех "замочить".