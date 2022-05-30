Инженер оборонного предприятия под угрозой ареста за "госизмену" бежал из РФ

Россиянин, работавший на оборонном предприятии, 16 часов пробирался лесами в Прибалтику, скрываясь от преследования по статье о госизмене.

Экс-инженер-конструктор АО "ВПК "НПО машиностроение" в Оренбурге Дмитрий Домовецких имел вторую форму допуска к гостайне. После 24 февраля сотрудник оборонного ведомства стал активно критиковать спецоперацию на Украине на своих страничках в социальных сетях.

После давления со стороны начальства Домовецких удалил посты из ВК, а после этого подал заявление на увольнение.

Скоро к инженеру пришли домой с обыском сотрудники ФСБ. Его обвинили в совершении преступления по ст. 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".

Ночью Домовецких отправился в Белоруссию, после чего хотел двинуться дальше за рубеж, но выяснилось, что его загранпаспорт в России заблокировали. Инженер нелегально пересёк границу Литвы и подал заявку на убежище. Сейчас он живёт в Прибалтийской стране в лагере для беженцев.