Депутат Морозов заявил, что россияне готовы затянуть пояса ради Отчизны

Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал об особом менталитете россиян и их готовности "затянуть пояса" ради Родины.

Морозов не сомневается в том, что граждане РФ войдут в положение страны и достойно встретят грядущие экономические трудности.

"Мы страна другого менталитета, мы понимаем, что такое затянуть пояса. Мы понимаем, что такое трудности, Родина, Отчизна. Отечество в опасности и ради этого…", — сказал депутат, которого перебил Владимир Соловьёв. "Вы сейчас о ком говорите?" — спросил телеведущий. "О себе" — объяснил Морозов.

По официальным данным, Олег Морозов за 2021 год задекларировал 6,6 млн дохода.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила, что российскую экономику ожидает "непростой период" из-за санкций.