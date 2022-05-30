Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал об особом менталитете россиян и их готовности "затянуть пояса" ради Родины.
Морозов не сомневается в том, что граждане РФ войдут в положение страны и достойно встретят грядущие экономические трудности.
"Мы страна другого менталитета, мы понимаем, что такое затянуть пояса. Мы понимаем, что такое трудности, Родина, Отчизна. Отечество в опасности и ради этого…", — сказал депутат, которого перебил Владимир Соловьёв.
"Вы сейчас о ком говорите?" — спросил телеведущий.
"О себе" — объяснил Морозов.
По официальным данным, Олег Морозов за 2021 год задекларировал 6,6 млн дохода.
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