Заменявшей в магазине ценники художнице продлили арест по статье о фейках

Художницу Сашу Сколиченко арестовали по статье о "фейках" про вооружённые силы РФ в середине апреля. Девушка провинилась тем, что заменяла ценники в магазине информацией о гибели людей в Мариуполе.

В СИЗО Скличенко поместили несмотря на то, что она страдает непереносимостью глютена. Правозащитники рассказали, что администрация изолятора отказывалась давать девушке диетическое питание. Художницу также подвергали травле сокамерницы.

После оказанной девушке правовой помощи Скочиленко перевели в более просторную камеру. Вопрос с питанием тоже был решён.

В конце апреля на руководителя и депутата Красносельского округа столицы завели уголовное дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ. В офисах представителей власти прошли обыски.