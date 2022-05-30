Студенты ВШЭ протестуют против назначения на руководящий пост Мацкявичюса

Журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичюс возглавит Департаменте медиа Высшей школы экономики вместо Олега Солодухина. Студенты ВШЭ выступили против этого решения.

Студенты ВШЭ, обучающиеся по направлению "Журналистика" и "Медиакоммуникации" собрались для протеста около корпуса в Хитровском переулке против назначения нового руководителя Эрнеста Мацкявичюса.

Учащимся сообщили ранее, что он заменит на посту нынешнего главу департамента Олега Солодухина. Студенты инициировали сбор подписей в надежде повлиять на решение и оставить прежнего руководителя на своей должности.

Автор петиции Давид Аракелян рассказал, что протестующие находятся на улице уже несколько часов. К студентам выходил сам Солодухин, который объяснил молодым людям, что их протест ни на что не повлияет.

Ранее журналистка Светлана Сорокина уволилась с должности преподавателя департамента медиа Высшей школы экономике.

"Мацкявичюс теперь будет руководить департаментом медиа! Вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами: да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр… Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны", — написала звезда российского ТВ.