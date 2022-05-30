Журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичюс возглавит Департаменте медиа Высшей школы экономики вместо Олега Солодухина. Студенты ВШЭ выступили против этого решения.
Студенты ВШЭ, обучающиеся по направлению "Журналистика" и "Медиакоммуникации" собрались для протеста около корпуса в Хитровском переулке против назначения нового руководителя Эрнеста Мацкявичюса.
Учащимся сообщили ранее, что он заменит на посту нынешнего главу департамента Олега Солодухина. Студенты инициировали сбор подписей в надежде повлиять на решение и оставить прежнего руководителя на своей должности.
Автор петиции Давид Аракелян рассказал, что протестующие находятся на улице уже несколько часов. К студентам выходил сам Солодухин, который объяснил молодым людям, что их протест ни на что не повлияет.
Ранее журналистка Светлана Сорокина уволилась с должности преподавателя департамента медиа Высшей школы экономике.
"Мацкявичюс теперь будет руководить департаментом медиа! Вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами: да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр… Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны", — написала звезда российского ТВ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.