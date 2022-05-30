18-летний житель Пермского края привлёк внимание правоохранителей из-за переписки в Telegram-чате. 27 февраля парень призывал объединиться против Владимира Путина.
Молодой человек критиковал спецоперацию на Украине и советовал массово восстать против власти. Своими запрещёнными мыслями пермяк поделился к комментариях оппозиционного медиа "Пермь 36,6".
"Когда я заявляю о том, что нет смысла в мирных митингах и нужно брать в руки биты, меня называют провокатором”, — написал парень.
Полицейские увидели в его словах нарушение закона. Его заявления были квалицированы по статье ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). После экспертизы в призывах пермяка усмотрели желание восстать и объединиться против Владимира Путина. Против молодого человека составили также обвинение в пропаганде терроризма.
Ранее жительницу Петрозаводска оштрафовали по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
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