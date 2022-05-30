После проблем с делом Шевчука в пресс-службе суда вспомнили его песню про волю

Дело Юрия Шевчука направили на доработку в полицию, а в пресс-службе суда процитировали его песню о воле без гари и тоски.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга объяснил возврат дела лидера группы "ДДТ" тем, что в протоколе, составленном правоохранительными органами, не указано, в чём именно выразилась дискредитация вооружённых сил РФ.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала пост в официальном Telegram-канале со строчкой из песни Шевчука "А в чистом поле ангелочки-васильки". Следующая строчка звучит так: "А мы на воле и нет ни гари, ни тоски".

Ранее Юрий Шевчук назвал отмену своих концертов "социально-политическим расизмом" и рассказал, через что ему пришлось пройти после того, как он на своих концертах стал осуждать спецоперацию на Украине.