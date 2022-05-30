Пока в Рособрнадзоре думают над осторожными изменениями в ЕГЭ, депутат Госдумы Анатолий Вассерман для удачной его сдачи порекомендовал студентам в ходе изучения материала искать взаимосвязь между явлениями, событиями или объектами.
По его словам, в настоящее время образование откатывается к заучиванию фактов без изучения связей между ними.
"В истории как раз поможет понимание движущих процессов. Например, упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов. То есть вы, по крайней мере, запомните, что оба взятия Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096-м). Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года", — цитирует его слова NEWS. ru.
Также парламентарий посоветовал учащимся пока есть время до сдачи ЕГЭ найти "книги, где подобные закономерности объясняются".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.