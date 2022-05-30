Вассерман об успешной сдаче ЕГЭ: "Ищите закономерности в материале"

Пока в Рособрнадзоре думают над осторожными изменениями в ЕГЭ, депутат Госдумы Анатолий Вассерман для удачной его сдачи порекомендовал студентам в ходе изучения материала искать взаимосвязь между явлениями, событиями или объектами.

По его словам, в настоящее время образование откатывается к заучиванию фактов без изучения связей между ними.

"В истории как раз поможет понимание движущих процессов. Например, упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов. То есть вы, по крайней мере, запомните, что оба взятия Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096-м). Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года", — цитирует его слова NEWS. ru.

Также парламентарий посоветовал учащимся пока есть время до сдачи ЕГЭ найти "книги, где подобные закономерности объясняются".