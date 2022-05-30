Установлена цена за жизнь для украинского гражданина.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
По его словам, в Незалежной МВД официально выступило с инициативой — выпускать из страны мужчин призывного возраста за плату в 5 тысяч долларов, мотивируя такой "ценник" тем, что "заробитчане" являлись основным фактором наполнения бюджета.
"Украина страна-террорист, продающая жизнь своим гражданам! Хочешь жить — плати!" — возмущается Кива.
Ранее экс-нардеп заявлял, что Украина — это "клуб самоубийц, с распахнутыми дверями".
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.