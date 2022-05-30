Кива: установлена цена за жизнь для украинца — 5 тысяч долларов

Установлена цена за жизнь для украинского гражданина.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

По его словам, в Незалежной МВД официально выступило с инициативой — выпускать из страны мужчин призывного возраста за плату в 5 тысяч долларов, мотивируя такой "ценник" тем, что "заробитчане" являлись основным фактором наполнения бюджета.

"Украина страна-террорист, продающая жизнь своим гражданам! Хочешь жить — плати!" — возмущается Кива.

Ранее экс-нардеп заявлял, что Украина — это "клуб самоубийц, с распахнутыми дверями".