Режиссёр Шахназаров считает вероятность применения ядерного оружия высокой

По мнению российского кинорежиссёра Карена Шахназарова, сегодня в мире возрос риск применения тактического ядерного оружия, и это обстоятельство его очень тревожит.

Шахназаров отметил, что возможность применения ядерного оружия стала намного больше после эскалации украинского конфликта.

"Я думаю, что это, к сожалению, реальность. Это меня очень беспокоит. Я не знаю, кто может нанести удар, но то, как это идет, как происходит эскалация, то вполне это может докатиться до обмена ядерных ударов", — сказал Шахназаров в беседе с телеведущей Ксенией Собчак в рамках передачи на её Youtube-канале.

Ранее политолог Александр Коньков выразил мнение, что дальше разговоров обсуждение ядерного конфликта не пойдёт. По его словам, применение ядерного оружия — это всего лишь средство информационной войны, которая не перейдёт в реальность, потому что все прекрасно понимают исход такого рода конфликта.