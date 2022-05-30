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Автор Светлана Нерадовская

Режиссёр Шахназаров считает вероятность применения ядерного оружия высокой

Общество

По мнению российского кинорежиссёра Карена Шахназарова, сегодня в мире возрос риск применения тактического ядерного оружия, и это обстоятельство его очень тревожит.

Режиссёр Шахназаров считает вероятность применения ядерного оружия высокой

Шахназаров отметил, что возможность применения ядерного оружия стала намного больше после эскалации украинского конфликта.

"Я думаю, что это, к сожалению, реальность. Это меня очень беспокоит. Я не знаю, кто может нанести удар, но то, как это идет, как происходит эскалация, то вполне это может докатиться до обмена ядерных ударов", — сказал Шахназаров в беседе с телеведущей Ксенией Собчак в рамках передачи на её Youtube-канале.

Ранее политолог Александр Коньков выразил мнение, что дальше разговоров обсуждение ядерного конфликта не пойдёт. По его словам, применение ядерного оружия — это всего лишь средство информационной войны, которая не перейдёт в реальность, потому что все прекрасно понимают исход такого рода конфликта.

 

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия украина ядерное оружие карен шахназаров
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