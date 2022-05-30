Депутат Исаев призвал россиян попрощаться с прежней жизнью

По мнению депутата Госдумы, замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, россияне уже никогда не вернутся к прежней жизни, так, как до 2014 года, жить у них точно больше не получится.

Депутат отметил, что чувствует недоумение, когда у него спрашивают, когда же "всё это закончится и наконец вернётся прежняя жизнь".

"К сожалению, я вынужден сказать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то время, как мы к ней привыкли, ещё в доковидные времена, до 2014 года, не начнётся уже никогда. На нашем веку, на всяком случае", — сказал Исаев в ходе встречи членов партии "Единая России" и представителей ЛНР.

Тем не менее парламентарий выразил надежду на "хорошую и замечательную жизнь в будущем", которая при всём при этом определённо будет иной, не похожей на прежнюю, которая осталась в прошлом.

"На наш с вами век хватит и упоения, и блаженства", — успокоил Исаев граждан.