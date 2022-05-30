Панин заявил, что гордится тем, что он русский: "Алё, я не плевал в родину"

Алексей Панин отреагировал на нападки журналистов, которые написали, что он плюёт в русский народ. Актёр рассказал историю из жизни и признался, что был горд назвать себя русским.

Звезда фильма "Жмурки" ранее заклеймил позором русский паспорт. Заголовки СМИ пестрили после этого новостями о том, что Панин "плюёт в родину". Артист объяснил свою позицию.

"Ребята, ещё раз, алё, я не плевал в родину. Моя родина это не Путин… Я не плюю в нормальных русских людей, которые живут по цивилизованным законам и правилам. Я плюю только в тех, кто поддерживает букву Z", — сказал актёр.

Панин признался, что испытал гордость за то, что он русский, когда совершил честный поступок, вернув владельцам потерянный кошелёк.

"Это были англичане. Они начали что-то мне говорить по-английски. Я объяснил, что плохо говорю. Я им говорю: "I'm Russian". Я был так горд произнести эти слова. Я русский. И они были счастливы, они меня обнимали, благодарили. Не считал, сколько там конкретно было денег, но то, что там были документы, это точно. Они пытались мне всучить какие-то деньги в благодарность", — рассказал артист.

Звезда кинематографа отметил, что испытывает гордость за русских людей, когда видит, что они делают что-то хорошее.

"Мне не стыдно быть русским, когда русские делают что-то классное, когда люди смотрят на русских, и они благодарны им", — пояснил актёр.

Ранее Панин раскритиковал певицу Юлию Чичерину, которая принимает активное участие в спецоперации на Украине.