Астроном Якушечкин: Землю ожидает метеорный шторм с тысячами метеоров в час

Очень яркий и интенсивный метеоритный дождь Земляне смогут наблюдать уже завтра, заявил крымский астроном Александр Якушечкин. Космический шторм "покажет" тысячи пролетающих мимо планеты метеоров в час.

Самый пик метеоритного шторма придётся на 6:30 утра по Москве.

"Утром 31 мая Землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час", — пояснил астроном РИА Новости.

Якушечкин отметил, что есть вероятность и сдвига по времени начала шторма. По другой версии, он может начаться только в 8 утра по МСК, а лучше всего поток метеоров будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке.