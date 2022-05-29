Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, какие обстоятельства должны сложиться на Украине, чтобы Россия сказала: "Всё, мы закончили".
Журналистка в программе "Право знать" призвала Украину не пытаться насильно уложить своих граждан с собой в постель.
"Изнасилования к добру не приводят. Браки, построенные на изнасиловании, вряд ли могут быть счастливыми. Когда вы перестанете их бомбить и отпустите их? Ну отпустите их уже, что вы их мучаете. Вы не смогли их уговорить, ваши ухаживания 30-летние не привели к тому, чтобы вас полюбили, потому что так не ухаживают", — сказала телеведущая.
Симоньян назвала условие, при котором всё закончится очень быстро.
"Когда перестанут присылать гаубицы, это закончится в два дня... И пусть те, кто нам рады, будут с нами, а кто не рады, будут с вами, и всё будет хорошо", — сказала главный редактор RT.
Ранее Симоньян объяснила, что Россия на Украине остановится там, где ей рады.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.