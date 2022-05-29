EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"

Общество

Песни украинского исполнителя Макса Барских опять стали доступны на интернет-площадках гражданам России. Певец поспешил объяснить, как так получилось.

Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"

Исполнитель хита "Туманы" заявил, что его музыкальные творения снова могут слушать россияне, потому что в России царят преступность, беззаконие, ложь и пропаганда.

"Ничего страшного, моя команда уже делает всё, чтобы их удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны", — заявил Барских.

Украинский артист раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса.

"Вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать страну от руководящей власти, превращаются в сливной бочок и смывают родину на дно за эти же самые кровавые рубли", — сказал певец.

Ранее поклонники исполнителя обратили внимание на, что доступ к его песням в музыкальных интернет-сервисах вновь открыт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Новости
Стремоусов: у ВСУ было две неудачных попытки прорыва обороны под Херсоном
Симоньян о ситуации на Украине: "Изнасилования к добру не приводят"
По неподтвержденной информации, Давид Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного
Дети и наркоманы обосновались в брошенной квартире в Татарстане
NI: Запад меняет своё отношение к России из-за её побед в Донбассе
Пленный солдат ВСУ: командование бросило нас под танки с автоматами
Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"
Политолог Брутер объяснил, почему спецоперация не завершается: нет компромиссов
Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота
Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина: вменяемые люди видят правду
Популярное
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ

Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.

Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Bild: ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Силовые структуры
Bild: ВСУ не прикроются жителями Лисичанска и Северодонецка как живым щитом
Мир. Новости мира
Daily Express: Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России
Общество
В Австрии потребовали выслать украинцев за избиение местных таксистов
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова
Силовые структуры
SCMP: странам НАТО следует прислушаться к ядерным предостережениям России
Силовые структуры
Вилкул: военный завод в Кривом Роге уничтожен мощным ракетным ударом ВС РФ
В Польше покупательница набросилась на продавщицу украинку: "Вон в свою страну!"
Мир. Новости мира
В Польше покупательница набросилась на продавщицу украинку: "Вон в свою страну!"
Последние материалы
По неподтвержденной информации, Давид Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного
Дети и наркоманы обосновались в брошенной квартире в Татарстане
NI: Запад меняет своё отношение к России из-за её побед в Донбассе
Пленный солдат ВСУ: командование бросило нас под танки с автоматами
Макс Барских о том, почему его песни снова доступны в РФ: "Наслаждайтесь пока"
Политолог Брутер объяснил, почему спецоперация не завершается: нет компромиссов
Комоедов: американские ракеты Harpoon не несут угрозы для Черноморского флота
Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина: вменяемые люди видят правду
Артиллерия ВС РФ уничтожила натовские 155-мм гаубицы FH70 на Украине
Зеленский об увольнении главы СБУ Харьковской области: Думал только о себе лично
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников