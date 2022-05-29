Песни украинского исполнителя Макса Барских опять стали доступны на интернет-площадках гражданам России. Певец поспешил объяснить, как так получилось.
Исполнитель хита "Туманы" заявил, что его музыкальные творения снова могут слушать россияне, потому что в России царят преступность, беззаконие, ложь и пропаганда.
"Ничего страшного, моя команда уже делает всё, чтобы их удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока есть такая возможность. Помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны", — заявил Барских.
Украинский артист раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса.
"Вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать страну от руководящей власти, превращаются в сливной бочок и смывают родину на дно за эти же самые кровавые рубли", — сказал певец.
Ранее поклонники исполнителя обратили внимание на, что доступ к его песням в музыкальных интернет-сервисах вновь открыт.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.